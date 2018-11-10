В Казани зажгли огонь зимней универсиады - 2019

Эстафета огня зимней универсиады - 2019 добралась до столицы Татарстана. Огонь в чаше у главного здания Казанского федерального университета зажгли президент республики и губернатор Красноярского края Рустам Минниханов и Александр Усс.

Нести факел доверили известным жителям города - спортсменам и призерам международных соревнований. Длина маршрута составила 2,5 километра. На протяжении всей дистанции сохранность огня обеспечивали сотрудники Росгвардии.

Следующий этап эстафеты пройдет 17 ноября в Екатеринбурге. Точкой отсчета факела стало 20 сентября и итальянский Турин. Затем он побывал в Китае, Казахстане, России (Москве и Петербурге). Конечной точкой станет Красноярск, где и пройдут первые зимние студенческие игры в истории России.