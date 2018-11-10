В здание канала НТВ бросили коктейль Молотова

Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание телеканала НТВ в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Бутылка отскочила и попала в припаркованную рядом машину.

Как рассказал «Звезде» руководитель регионального НТВ Николай Булкин, нельзя утверждать, что поджог был направлен именно против телеканала.

«Это здание бизнес-центра. Здесь много других арендаторов. Бутылку бросили в дверь центра, и не факт, что это было адресовано именно журналистам», - рассказал Булкин.

В результате инцидента никто не пострадал. Небольшие повреждения получил автомобиль телеканала. Проводится проверка. ФСБ проверяет инцидент на предмет экстремизма.