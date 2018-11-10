В Госдуму внесли законопроект об ужесточении условий продажи алкоголя

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

Речь идет о запрете продажи алкоголя в таких заведениях с 23 до 11 часов по местному времени.

По словам авторов законопроекта, жители Краснодарского края, проживающие в домах, на цокольных и первых этажах которых находятся подобные заведения, часто жалуются на нарушение общественного и санитарного порядка.