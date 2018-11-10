Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны Керчи

Строители соединили железнодорожную арку Крымского моста с первым пролетом со стороны Керчи. Перед этим в октябре строители уложили шесть километров верхнего строения железной дороги через Керченский пролив.

Крымский мост - самая протяженная переправа в России, длиной 19 километров. Автомобильная часть открылась в мае 2018 года, в октябре по мосту поехали первые грузовики. Движение железнодорожных составов планируется начать в декабре 2019 года.