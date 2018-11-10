Тела четырех членов семьи найдены в квартире в подмосковной Электростали

Тела четырех человек обнаружены в квартире в подмосковной Электростали. Об этом «Звезде» сообщил представитель Следственного комитета России.

Жертвы - супруги и двое их детей, одному из которых два года, другому девять лет. Тела погибших нашли их родственники.

«Десятого ноября 2018 года в одной из квартир, расположенных по улице Победа г. Электростали обнаружены тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти», - сообщила «Звезде» представитель СК РФ.

По предварительным данным ГСУ СК по Московской области, смерть могла наступить из-за пищевого отравления.

На месте происшествия работают криминалисты. Утечки бытового газа выявлено не было. Обстоятельства происшествия выясняются.