Тела четырех членов семьи найдены в квартире в подмосковной Электростали
Жертвы - супруги и двое их детей, одному из которых два года. Тела погибших нашли их родственники.
Фото: СК РФ
Тела четырех человек обнаружены в квартире в подмосковной Электростали. Об этом «Звезде» сообщил представитель Следственного комитета России.
Жертвы - супруги и двое их детей, одному из которых два года, другому девять лет. Тела погибших нашли их родственники.
«Десятого ноября 2018 года в одной из квартир, расположенных по улице Победа г. Электростали обнаружены тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти», - сообщила «Звезде» представитель СК РФ.
По предварительным данным ГСУ СК по Московской области, смерть могла наступить из-за пищевого отравления.
На месте происшествия работают криминалисты. Утечки бытового газа выявлено не было. Обстоятельства происшествия выясняются.