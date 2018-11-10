В России произошел сбой в единой информационной системе ГИБДД
Причина произошедшего неизвестна, восстановительные работы должны закончиться к 17:00 по московскому времени.
Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
В субботу, 10 ноября, в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД РФ произошел сбой. Вскоре неполадки обещают устранить.
«Во многих подразделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службе.
Восстановительные работы завершатся к 17:00 по московскому времени. Причины произошедшего неизвестны.
Между тем Федеральная информационная система ГИБДД используется в России с 2016 года и предназначена для сбора, учета и обработки информации из региональных подразделений автоинспекции.