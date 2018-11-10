СК начал проверку после отказа врача в Краснодарском крае выдать пациентке инсулин

Следственный комитет приступил к проверке действий врача в Краснодарском крае, которая отказалась выписать инсулин одной из пациенток.

По словам старшего помощника руководителя краевого следственного управления СК РФ Натальи Трифановой, инцидент произошел в Северской центральной районной больнице. В настоящее время обратившаяся за помощью девушка получила необходимое лекарство, врач же уволен из медицинского учреждения.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором врач в карайне грубой форме отказывается выписать девушке инсулин, объясняя свои действия тем, что та пришла без предварительной записи. Несмотря на все объяснения пациентки, врач продолжает отказывать в выписке рецепта, а в какой-то момент отбрасывает в сторону ее медицинскую карту.