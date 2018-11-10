Евросоюз отказался признавать выборы в Луганске и Донецке

Евросоюз не признает выборы в ЛНР и ДНР, считает их незаконными и нелегитимными. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины», - приводит РИА Новости заявление Могерини.

Могерини добавила, что данные выборы идут вразрез с минскими соглашениями, так как они предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства.

Выборы глав и депутатов народных советов ЛНР и ДНР пройдут в республиках 11 ноября 2018 года. Киев заявил, что выборы нарушают закон Украины. В Москве считают проведение выборов необходимостью в сложившихся условиях.