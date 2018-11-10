Литва испугалась «агрессивной» гречки из России

В партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы» заявили, что стране необходимо отказаться от закупки российских пшеницы и гречки.

Представитель «демократов» Казис Старкявичюс предложил вместо этого начать завозить зерновые из «дружественных стран». По его словам, министерство сельского хозяйства Литвы должно защищать интересы национальных аграриев. Старкявичюс считает, что закупать злаки можно, к примеру, у Украины.

Sputnik Lietuva сообщает, что с января по октябрь текущего года Литва закупила 14 794 тонны гречихи и 15 088 тонн пшеницы у России. При том, что литовская сторона считает РФ «страной-агрессором» и отказывается от использования российской памятной символики, такой как георгиевская лента.