Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миллиардер Рыболовлев, которого в Монако обвиняют в коррупции, находится в Москве

Анастасия Евдокимова
16:25 10.11.2018
По словам представителя Дмитирия Рыболовлева, у миллиардера нет запрета покидать Монако, в перемещениях он не ограничен.
Фото: Francknataf, Wikimedia

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако обвиняют в коррупции, в настоящий момент находится в Москве. Об этом заявил его представитель Дмитрий Чечкин. Слова Чечкина «Звезде» передал другой его представитель, Алан Басиев.

По его словам, у миллиардера нет запрета покидать Монако, в перемещениях он не ограничен.

«Дмитрий Рыболовлев в настоящее время в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях», - сообщил Басиев.

Ранее адвокаты Рыболовлева подтвердили предъявление обвинения их подзащитному.

Дмитрий Рыболовлев был задержан по запросу прокуратуры Монако 6 ноября. Расследование в отношении бизнесмена было открыто, в частности, по фактам коррупции и торговли влиянием. Седьмого ноября он был отпущен из-под стражи. Российский предприниматель находится под судебным контролем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.11.2018, 17:35
Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны Керчи
Дата10.11.2018, 15:55
В Москве десятки школьников пополнили ряды движения «Юнармия»
Дата10.11.2018, 14:59
Туктамышева впервые за четыре года стала финалисткой Гран-при
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.11.2018, 09:13
Беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» поступят в ЦВО до конца года
Дата10.11.2018, 03:51
Поисковики обнаружили фрагменты уникального истребителя ЛаГГ-3
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:43 В стране и мире
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении условий продажи алкоголя
16:55 В стране и мире
В России произошел сбой в единой информационной системе ГИБДД
16:25 В стране и мире
Видео
Миллиардер Рыболовлев, которого в Монако обвиняют в коррупции, находится в Москве
15:22 В стране и мире
Филарет и Макарий отказались возглавить новую церковь на Украине
14:59 Спорт
Туктамышева впервые за четыре года стала финалисткой Гран-при
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Во Владивостоке ларек отправился в плавание посреди города
Видео
Усиленная мощь: опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26
Видео
Конструктор истребителя Су-57 рассказал, в чем он превосходит F-22 и F-35
Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное
Затерянная во времени: опубликованы «неопровержимые доказательства» существования Атлантиды
Видео
Обезумевший кабан пытался разорвать на части случайного прохожего: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.