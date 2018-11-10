Миллиардер Рыболовлев, которого в Монако обвиняют в коррупции, находится в Москве

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако обвиняют в коррупции, в настоящий момент находится в Москве. Об этом заявил его представитель Дмитрий Чечкин. Слова Чечкина «Звезде» передал другой его представитель, Алан Басиев.

По его словам, у миллиардера нет запрета покидать Монако, в перемещениях он не ограничен.

«Дмитрий Рыболовлев в настоящее время в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях», - сообщил Басиев.

Ранее адвокаты Рыболовлева подтвердили предъявление обвинения их подзащитному.

Дмитрий Рыболовлев был задержан по запросу прокуратуры Монако 6 ноября. Расследование в отношении бизнесмена было открыто, в частности, по фактам коррупции и торговли влиянием. Седьмого ноября он был отпущен из-под стражи. Российский предприниматель находится под судебным контролем.