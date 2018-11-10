В Санкт-Петербурге появилась памятная доска графа Владимира Коковцова

В Санкт-Петербурге увековечили память Владимира Коковцова - одного из самых заметных государственных деятелей России конца XIX - начала XX веков. Министр финансов, а затем и глава правительства, он внес огромный вклад в развитие нашей страны. Работал в годы, когда была проиграна Русско-японская война и произошла первая революция. Несмотря на это, Владимир Коковцов смог обеспечить стабильность финансовой системы, которая стала фундаментом взрывного экономического роста Российской империи.

«Все говорили о нем как об исключительно порядочном человеке, это не был человек, который подвержен каким-то политическим влияниям. Это не был человек, который пытался извлечь политическую выгоду из своего положения. Он был таким специалистом, таким, знаете ли, настоящим государственным служащим», - рассказал руководитель Казначейства России Роман Артюхин.

После революции 1917 года Владимир Коковцов покинул Россию и обосновался в Париже. Там он помогал российским эмигрантам. Скончался государственный деятель в оккупированной фашистами французской столице в 1943 году.