Путин поздравил будущих криминалистов с Днем сотрудника органов внутренних дел

Президент России Владимир Путин посетил Московский университет МВД. Там он поздравил молодых специалистов с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Во время визита главе государства продемонстрировали технологичный учебно-научный комплекс Института судебной экспертизы. С использованием специальных лабораторий и собственных полигонов здесь готовят будущих высококвалифицированных экспертов. Президент с интересом воспринял информацию о принципах обучения и поинтересовался его особенностями.

Преподаватели отмечают, что именно судебная экспертиза особо выделяется среди 500 университетских дисциплин и пользуется большой популярностью среди учащихся.