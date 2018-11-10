Путин поздравил будущих криминалистов с Днем сотрудника органов внутренних дел
Во время визита глава государства понаблюдал за процессом обучения молодых специалистов и поинтересовался его особенностями.
Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил Московский университет МВД. Там он поздравил молодых специалистов с Днем сотрудника органов внутренних дел.
Во время визита главе государства продемонстрировали технологичный учебно-научный комплекс Института судебной экспертизы. С использованием специальных лабораторий и собственных полигонов здесь готовят будущих высококвалифицированных экспертов. Президент с интересом воспринял информацию о принципах обучения и поинтересовался его особенностями.
Преподаватели отмечают, что именно судебная экспертиза особо выделяется среди 500 университетских дисциплин и пользуется большой популярностью среди учащихся.