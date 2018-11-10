Филарет и Макарий отказались возглавить новую церковь на Украине

Предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий заявили, что могут не выдвинуть свои кандидатуры на пост главы единой украинской церкви. Как сообщают украинские «Вести», предстоятели написали письма с таким содержанием константинопольскому патриарху Варфоломею.

Макарий привел в качестве аргумента тот факт, что он не обладает необходимым авторитетом и возможностями, чтобы стать главой украинской церкви. Филарет в обращении выразил готовность снять свою кандидатуру, но попросил сделать его «почетным патриархом» и утвердить на пост главы нового Священного синода.

Ранее президент Украины и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. Документ был подписан в Стамбуле во время официального визита Порошенко в Турцию. Украинский лидер назвал соглашение «историческим событием» и поблагодарил Варфоломея за встречу, «полную мудрости».