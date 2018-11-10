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Украинское «преступление против демократии»: как СБУ взяла на себя роль гестапо

Николай Петров
18:00 10.11.2018
Если тогда в оккупированном немцами Киеве к тем, кто сопротивлялся нацизму, приходило гестапо, то сейчас то же самое делает СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Киев на этой неделе, 6 ноября. Небольшая горстка людей, человек тридцать-сорок у памятника генералу Ватутину. Шестое ноября 1943 года - это день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

Осуществляя план Верховного главнокомандующего, выполняя приказ командующего Первым Украинским фронтом генерала армии Ватутина, части Красной армии, прорывая оборону противника, двигались к городу. Битва перешла в киевские предместья. Герои днепровского штурма прорвались за черту города.

Киев был освобожден ровно 75 лет назад.  И вот эта горстка киевлян у памятника в юбилейную дату вызывает два смешанных чувства. Боль, что их так мало. Тех, кто пришел. И все же гордость, что, несмотря на все угрозы, давление и преследование со стороны властей и радикалов, они все же нашли в себе силы и мужество прийти к памятнику с цветами.

Как вы понимаете, угрозы, давление запугивание - это не пустые слова и не фигура речи. В тот же самый день к организаторам этого даже не митинга, возложения цветов к памятнику пришла с обысками Служба безопасности Украины.

То есть знаете, что получается? Вот просто по факту обысков у организаторов мероприятия в день освобождения Киева. Кстати, официальные украинские власти эту дату не отмечают от слова совсем. Как будто и не было освобождения Киева от нацистов 75 лет назад.

Если тогда в оккупированном немцами городе к тем, кто сопротивлялся нацизму, приходило гестапо, то сейчас то же самое делает СБУ. А скоро, вполне вероятно, эта дата - 6 ноября 1943 года - будет объявлена на Украине траурным днем. И воткнут свечки на экраны телевизоров, подобно тому, как буквально неделю назад по решению Порошенко на Украине скорбели по поводу событий трехсотлетней давности во время Русско-шведской войны. Преувеличиваю? Ничуть!  Судя по оправдывающим нацизм заявлениям, которые каждый день звучат там, кажется, все, приехали, вот оно дно. Но нет, всегда находится человек, который начинает стучать снизу.

«Я хочу сделать сейчас сообщение о цивилизационном преступлении против демократии. Немного, конечно, иронизирую, но я хочу сказать: в 1945 году произошло страшное преступление против воли, позиции, желаний немецкого народа. Никто у них не спрашивал, когда сносили памятники Гитлеру, когда переименовали Адольф-штрассе, Геббельс-штрассе и тому подобное», - заявил Тарас Черновол, кстати, бывший руководитель предвыборного штаба Януковича в 2004 году.

То есть вы понимаете?  Для них май 1945-го - это цитата, а не ирония - «цивилизационное преступление против демократии и немецкого народа». То есть вы понимаете, если это преступление, то о каком в самом деле «освобождении» Киева Красной армией в ноябре 1943-го может идти речь?

Уже были и выставки в Верховной раде, посвященные «Акту провозглашения Украинского государства в союзе с гитлеровской Германией в 1941 году». И уличные выставки про подвиги дивизии СС «Галичина»*. А самое печальное, что с этой, с позволения сказать, исторической концепцией украинские националисты лезут в школы. Вот свежайший пример, которым на своей странице в Facebook возмутился директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:

«В киевской гимназии № 315 прошел урок воинской доблести. Образцом доблести стало нацистское формирование - дивизия СС "Галичина"*. Лекцию о "славных" эсэсовцах детям прочел представитель сообщества "Украинская военная слава"*, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафтов, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением».

Я не знаю, чему Долинский удивляется. Это уже давно у них так. Не таясь и не скрываясь. Только в последнее время как-то слишком кучно пошло. А так, конечно же, никакого нацизма на Украине нет, как любят повторять тамошние политики. Есть, ребята, есть.

* - организации запрещены в РФ

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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