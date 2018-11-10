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Исполнилось 130 лет со дня рождения авиаконструктора Андрея Туполева

Валентин Гвоздев
15:05 10.11.2018
По словам последователей легендарного авиаконструктора, у него было своеобразное инженерное мышление, позволявшее принимать оригинальные решения, которые воплощались в дальнейшем в самолеты.
Фото: Wikimedia; tupolev.ru; Е. Кассин, РИА Новости

Сегодня, 10 ноября, исполняется 130 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева. Среди выдающихся советских авиаконструкторов Туполев занимает особое место. Основоположник отечественного цельнометаллического самолетостроения, он воспитал целую плеяду видных конструкторов и ученых, возглавивших авиационные и космические КБ. На самолетах, созданных под его руководством, установлено более 270 мировых авиационных рекордов.

Стратегический ракетоносец Ту-160 - гордость отечественного авиастроения. Самолет, равного которому нет в мире, был создан благодаря Андрею Николаевичу Туполеву - человеку, задавшему вектор развитию мирового авиастроения.

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Еще в начале 1920-х годов Туполев первым предложил проект самолета, целиком выполненного из металла. Это была настоящая революция в авиастроении. Его АНТ-2 превзошел по характеристикам и английский «Бристоль», и немецкий «Юнкерс». Для авиации Страны Советов наступает время стремительного подъема. Начинается эпоха триумфальных перелетов и мировых рекордов, каждый из которых связан с именем Туполева.

«У него было своеобразное инженерное мышление, позволявшее принимать оригинальные решения, которые воплощались в дальнейшем в самолеты, начиная с первого металлического самолета и кончая самым большим самолетом, боевым Ту-160», - рассказал Александр Косарев, заместитель генерального директора по летным испытаниям "ПАО Туполев", директор Жуковской летно-испытательной доводочной базы.

Имя Туполева гремело на весь мир, однако, несмотря на его заслуги перед страной, в октябре 1937 года его арестовывают по обвинению во вредительстве и сотрудничестве с иностранными разведками. Находясь в заключении, конструктор продолжает работу в закрытом КБ НКВД, так называемой «Туполевской шаражке». В этих тяжелейших условиях на свет появляется Ту-2 - выдающийся бомбардировщик Второй мировой, не уступавший в скорости даже истребителям. В июле 1941 года Туполева досрочно освобождают, но полностью реабилитируют его лишь в 1955 году.

«Эта тема была как бы закрыта дома, то есть дед всегда говорил, что Родину не выбирают, она такая, какая есть. Эту тему он никогда ни с кем не обсуждал дома. Несмотря на то что ему, конечно, досталось в 1930-е годы», - рассказал «Звезде» Андрей Туполев, внук академика Туполева, советник генерального директора «ПАО Туполев».

После войны Туполев создает первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. А чуть позже и дальнемагистральный пассажирский лайнер Ту-114, прототипом которого послужил символ холодной войны - стратегический бомбардировщик Ту-95, и ныне составляющий основу дальней авиации.

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«Вне зависимости от годов выпуска эти самолеты, несомненно, являются современными с точки зрения своих характеристик, и в настоящее время конструкторское бюро Туполева ведет работу по увеличению назначенных сроков службы, ресурсов, а также по модернизации и повышению их эффективности», - рассказал Василий Огородников, врио начальника 155 военного представительства КБ Туполева.

Венцом творения Туполева стал первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. По сути, это было еще одно соревнование эпохи холодной войны. Параллельно с советским лайнером создавался англо-французский «Конкорд». Отечественные конструкторы не уступили своим западным визави.

Все самолеты Туполева объединяет общая черта - их безупречный внешний вид, которому конструктор уделял не меньше внимания, чем надежности. Недаром самый большой в мире сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 называют «Белый лебедь». Легендарный авиаконструктор говорил: «Некрасивый самолет не полетит». Свои «лебединые» изгибы Ту-160 получил уже после ухода из жизни Андрея Николаевича, но отнюдь не без его участия. Создать такую машину в кратчайшие сроки без наработок, полученных в ходе создания Ту-144, было бы просто невозможно. Он любил свои самолеты, как собственных детей, и навсегда вошел в историю мировой авиации.

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