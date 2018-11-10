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Лавров и Кнайсль обсудили по телефону «шпионский скандал»

Ян Брацкий
14:30 10.11.2018
Сергей Лавров заявил о недопустимости «практики публичных бездоказательных обвинений» в адрес РФ.
Лавров и Кнайсль обсудили по телефону «шпионский скандал»
Фото: MFA Russia Flickr.com

Глава российского внешнеполитического ведомства позвонил своей австрийской коллеге Карин Кнайсль. Предметом разговора двух высокопоставленных дипломатов стало внезапное обострение двусторонних отношений между странами. Случилось это накануне, после задержания австрийского отставника, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.

Австрийский министр объяснила шаги своего правительства в сложившейся ситуации и выразила надежду на то, что реакция официальной Вены не скажется на дальнейших отношениях с РФ.

Сергей Лавров указал своей собеседнице на неприемлемость «практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений» и напомнил о нормах международного общения. Глава российской дипломатии заявил о том, что для диалога всегда открыты налаженные каналы связи, воспользовавшись которыми всегда можно обсудить взаимные озабоченности.

Австрийские СМИ подняли шум после задержания бывшего полковника собственной армии. Его подозревают в работе на российские спецслужбы в течении 20 лет. Якобы отставной офицер собирал и переправлял Кремлю данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе и детальную информацию о других военных высокого ранга. На родине ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что о шпионе в рядах бывших военных контрразведке сообщили коллеги «дружественной службы». Москва заявила протест австрийскому послу, который был вызван на Смоленскую площадь.

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