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«Я в шоке, как люди могут так врать?» - Пьер Нарцисс о своей «драке» в баре Москвы

Артем Афонский
14:36 10.11.2018
Пьер Нарцисс рассказал о том, что пострадавшим в инциденте стал он сам. А зачинщиком драки был некий мужчина в нетрезвом состоянии, стоявший на улице возле заведения.
Фото: Andrei Ladygin Russian Look, Globallookpress

Российский певец Пьер Нарцисс отреагировал на новость, которая появилась утром в субботу, 10 ноября, в СМИ - сообщалось, что якобы он напал на москвича в одном из столичных баров, после чего нанес ему удар кружкой по голове и отобрал телефон. Певец категорически опроверг данную информацию и отметил, что все произошло совсем не так. Об этом он рассказал он в комментарии «Звезде».

«Я выступал, в одном зале была полиция, в другом - сотрудники прокуратуры. Я пришел, сказал, что не могу долго, потому что у ребенка утром тренировка. Мне заказали такси туда и обратно. Когда я выступил в одном зале, вышел, на улице стоял какой-то мужчина. Он мне говорит: "Привет, ты не можешь помочь мне войти в зал?". Я говорю: "Не могу, это не я все организую". Он стоял возле лестницы, а перед ней был охранник, который его не пускал. Мои слова несложно проверить», - отметил он.

Артист подчеркнул, что, когда направился в такси, чтобы поехать домой, незнакомый мужчина все еще стоял на лестнице.

«Он стоял на лестнице и писал в какой-то журнал, что я якобы пришел с кем-то, мы пили, я ударил его. Такого не было вообще. Это он пил пиво. Его не пускали на мероприятие. Он начал меня оскорблять. Я говорю ему: "Не надо". Это он ударил меня кружкой по голове. Я думал, у меня что-то серьезное, но оказалось - царапина от осколка. Там на улице были ребята, они его достали. Я вернулся внутрь, мне оказали помощь. То, что пишут, что я якобы украл у кого-то телефон… Почему не пишут правду? Со здоровьем у меня все нормально. Мои слова несложно проверить. Это легко. Я просто в шоке, как люди могут так врать?» - возмутился певец.

Ранее бывшая жена Пьера Нарцисса прокомментировала «Звезде» информацию об инциденте в одном из столичных баров. Она подтвердила слова певца о том, что зачинщиком инцидента стал некий мужчина на улице возле заведения, а вовсе не артист.

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