В МЧС рассказали о состоянии противопожарных систем сгоревшего гипермаркета «Лента»

Стало известно о проверках Госпожнадзора в сгоревшем гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Согласно отчетам ведомства, в последний раз проверяющие были в магазине в декабре 2017 года. Все нарушения, обнаруженные ранее и во время проверки, устранили.

Отдельно в МЧС подтвердили, что все системы противопожарной защиты гипермаркета были исправны и находились в рабочем состоянии.

Пожар возник этим утром, после чего огонь в считаные минуты охватил без малого пять тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Возгоранию был присвоен третий номер сложности, в его тушении задействовали почти 200 человек.

Одной из причин инцидента может быть неисправность проводки и электрооборудования.