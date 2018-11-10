В МЧС рассказали о состоянии противопожарных систем сгоревшего гипермаркета «Лента»
В тушении огня были задействованы почти 200 человек, а также 47 единиц специальной техники.
Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Стало известно о проверках Госпожнадзора в сгоревшем гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Согласно отчетам ведомства, в последний раз проверяющие были в магазине в декабре 2017 года. Все нарушения, обнаруженные ранее и во время проверки, устранили.
Отдельно в МЧС подтвердили, что все системы противопожарной защиты гипермаркета были исправны и находились в рабочем состоянии.
Пожар возник этим утром, после чего огонь в считаные минуты охватил без малого пять тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Возгоранию был присвоен третий номер сложности, в его тушении задействовали почти 200 человек.
Одной из причин инцидента может быть неисправность проводки и электрооборудования.