«Разбивает пиво, и осколки летят в очевидцев» - экс-жена Пьера Нарцисса рассказала о драке в баре

Валерия Калачева, бывшая жена российского певца Пьера Нарцисса, прокомментировала «Звезде» сообщения СМИ о том, что ее экс-супруг якобы устроил драку в одном из баров Москвы и избил посетителя.

Как отметила женщина, «на самом деле все было не так».

«Он не сидел с ним за столом. Он пришел выступать к полиции и прокуратуре. Это было не в первый раз, они любят его приглашать. Он выступил, выходит с лестницы, подходит мужчина с пивом и говорит: "Почему никуда меня не пускаете, вы, вонючие звезды? Помоги мне в зал попасть!". Нарцисс ему говорит, что он тут ни при чем. Мужчина начинает на него вешаться, фотографироваться, берет пиво и разбивает - осколки летят во всех очевидцев», - рассказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пьер Нарцисс якобы в состоянии алкогольного опьянения ударил пивной кружкой по лицу москвича, после чего отобрал у него телефон и скрылся.