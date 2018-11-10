Экипаж МКС обследует обшивку «Союза» снаружи в декабре

Экипаж МКС выйдет в открытый космос и обследует отверстие в обшивке пристыкованного «Союза» уже 11 декабря. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Работы проведут россияне Сергей Прокопьев и Олег Кононенко, однако сколько времени они проведут в безвоздушном пространстве, пока не известно.

В настоящее время Прокопьев находится на орбите, а Кононенко отправится туда 3 декабря.

Выход в космос изначально планировался на ноябрь. Тогда же ожидалось, что напарником Прокопьева должен был стать Алексей Овчинин, который не попал на МКС из-за аварии ракеты «Союз».

В Роскосмосе рассчитывают, что осмотр снаружи позволит понять, появилось ли отверстие на Земле, или было сделано уже на орбите.

Ранее сообщалось, что госкорпорация продолжает расследование обстоятельств повреждения корабля «Союз МС-09», в результате которого появилось отверстие в его бытовом отсеке.