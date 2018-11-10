«Хоть ты сдохни» - в Краснодарском крае медик и пациентка чуть не подрались из-за рецепта на инсулин

Громкий скандал разгорелся в одной из поликлиник Краснодарского края. Врач отказалась выписывать пациентке рецепт на инсулин. При этом доктор хамила девушке и разбрасывала по кабинету ее документы. Видеокадры перепалки попали на YouTube.

Из разговора на повышенных тонах становится понятно, что на прием к врачу девушка пришла после того, как у нее закончились запасы инсулина и возникла угроза ее жизни и здоровью. Очевидно, пациентка пришла без предварительной записи, на что и указала ей медработник. Однако манера, в которой это было сделано, оставляет желать лучшего.

«Хоть ты сдохни, все равно я не выпишу», - в порыве гнева кричит врач.

Чем закончился спор двух женщин, неизвестно, видеоролик обрывается. Скорее всего, получить рецепт пациентке в этот день так и не удалось. О реакции надзорных и правоохранительных органов на этот инцидент также ничего не сообщается.