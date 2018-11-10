Готовившие нападение на Макрона злоумышленники собирались использовать нож - СМИ

Злоумышленники, которые планировали покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, признались, что хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

Во Франции во вторник, 6 ноября, были задержаны шесть человек, близких к ультраправым кругам, по подозрению в намерении напасть на главу государства. По данным источника телеканала, двоих из них вскоре отпустили, но другие четверо свою вину признали.

Во время допроса они также назвали и имя автора плана покушения на Макрона - им стал 62-летний экс-предприниматель Жан-Пьер Б. При этом нападение было запланировано на среду, 7 ноября, - тогда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

Полиции удалось найти керамический нож во время обыска машины Жан-Пьера Б. По словам подозреваемых, именно это оружие они собирались применить при нападении.