Пламя и удушливый дым: опубликованы кадры сильного пожара в петербургском гипермаркете

В Сети появились кадры пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Их удалось снять очевидцу, проживающему в доме неподалеку. Молодой человек наблюдал за происходящим из окна.

На кадрах видно, как на месте продовольственного супермаркета пылает огонь, а в небо над городом поднимается огромный столб черного дыма. Слышны звуки сирен подъезжающих пожарных автомобилей.

Гипермаркет вспыхнул сегодня в половине девятого утра. Огонь распространился на площади почти пять тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили третий номер сложности и бросили на борьбу с ним 47 единиц спецтехники и почти 200 пожарных.

Ранее сообщалось, что рухнула кровля горящего магазина. В результате ЧП никто не погиб, пострадали четыре человека. Одной из причин пожара может быть неисправность электрооборудования или замыкание проводки.