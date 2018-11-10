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Ударил по лицу и забрал телефон: СМИ уличили Пьера Нарцисса в нападении на москвича

Наталия Майорова
12:44 10.11.2018
Предположительно, певец находился в нетрезвом состоянии.
Ударил по лицу и забрал телефон: СМИ уличили Пьера Нарцисса в нападении на москвича
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Российский певец Пьер Нарцисс оказался в центре внимания: в СМИ появилась информация о том, что он якобы набросился ночью в одном из баров столицы на москвича по имени Павел. Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

В сообщении уточняется, что Нарцисс мог находиться в нетрезвом состоянии: певец якобы ударил своего оппонента в лицо пивной кружкой, после чего забрал телефон пострадавшего и ушел.

Если информация подтвердится, Нарциссу грозит привлечение по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Пьер Нарцисс известен такими композициями, как «Шоколадный заяц», «Акунаматата» и «Лето».

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