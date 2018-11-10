Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину на три года

Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) не сможет посещать Украину на протяжении трех лет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны.

Уточняется, что в среду, 7 ноября, Амвросий прилетел в Киев с целью участия в богослужениях по случаю дня памяти преподобного Нестора Летописца, а также в годичном акте Киевской духовной академии. Однако он был задержан на пропускном пункте аэропорта Киев. После собеседования Амвросию отказали во въезде на территорию Украины.

Сам архиепископ уверен, что это было сделано «по откровенно надуманным причинам».

«Седьмого ноября архиепископ Амвросий не просто не был пропущен через границу, ему был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому как минимум до 2021 года попасть на Украину он не сможет», - говорится в сообщении погранслужбы.

В то же время конкретная причина запрета не указывается. Пограничники же опровергают информацию ряда СМИ о том, что якобы после отказа Амвросий все же полетел на Украину, но уже другим рейсом.