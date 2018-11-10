Пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге
Одной из возможных причин возгорания может быть короткое замыкание проводки или неисправность электрооборудования.
Фото: Юлия Иванова_а, BK
Пожарным удалось потушить открытое пламя на месте пожара в торговом центре «Лента» в Санкт-Петербурге. Сейчас происходит ликвидация отдельных очагов, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Огонь вспыхнул сегодня в 08:30 и быстро распространился на площадь 4800 квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать с места происшествия 800 человек.
К тушению были привлечены почти 200 пожарных и 47 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что огонь серьезно повредил одноэтажное здание гипермаркета. Произошло обрушение его кровли. В результате возгорания никто не погиб, два человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь.