Пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге

Пожарным удалось потушить открытое пламя на месте пожара в торговом центре «Лента» в Санкт-Петербурге. Сейчас происходит ликвидация отдельных очагов, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Огонь вспыхнул сегодня в 08:30 и быстро распространился на площадь 4800 квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать с места происшествия 800 человек.

К тушению были привлечены почти 200 пожарных и 47 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что огонь серьезно повредил одноэтажное здание гипермаркета. Произошло обрушение его кровли. В результате возгорания никто не погиб, два человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь.