«Проснулась от хлопка» - жители дома на юго-западе Москвы рассказали о возможных причинах пожара

Утечка газа не могла стать причиной пожара в многоквартирном доме по улице Островитянова в Москве. Сейчас на пепелище работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МЧС и МВД, однако работники Мосгоргаза уже опровергли слухи о взрыве газа.

Техники осмотрели сгоревшую квартиру и обнаружили, что все запорные газовые краны закрыты, а сами трубы не повреждены. Версию о возможном взрыве газа опровергают и сами жильцы, которые хоть и проснулись от грохота, но характерного запаха не почувствовали.

«Я проснулась от хлопка. Был очень сильный грохот, и я побежала к окну. Думала сначала, что это машина. Потом смотрю: на земле лежат оконные рамы. Пошла на балкон - там рамы тоже выбиты. Вызвали всех сразу, и первыми приехали пожарные.

Дело в том, что запаха не было. После взрыва мы все подскочили, стали всех расспрашивать. Удивительно, но запах газа никто не почувствовал. Обычно он сильно пахнет, тем более, если имело место его скопление.

К тому же, если бы была утечка газа, соседи ее почувствовали бы. У нас очень сильно чувствуются запахи. Обычно еда пригорит у кого-нибудь, а на площадке уже пахнет», - рассказали жители дома по улице Островитянова, 23.

Пожар в квартире на первом этаже многоэтажки начался этим утром. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 06:24. Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали из горящего дома 25 человек. Сейчас они временно размещены в ближайшем детском саду. Огонь потушили в течение получаса.

Три человека были госпитализированы в Институт им. Склифосовского, включая владельца квартиры, в которой вспыхнул огонь.