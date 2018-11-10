Машина всмятку: ДТП с участием Лещенко попало на видео

В пятницу, 9 ноября, на Окружной дороге в Киеве произошло ДТП, участником которого стал народный депутат Сергей Лещенко. В его припаркованный автомобиль Volkswagen влетел грузовик MAN.

Кадры аварии Лещенко опубликовал в своем Facebook. Он подчеркнул, что его вины в ДТП нет.

«Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет», - написал нардеп.

Лещенко подчеркнул, что в результате аварии он не пострадал, а вот с автомобилем «чуть хуже». На фотографиях, которые он опубликовал тут же, показана его сильно помятая машина, которая, вероятно, восстановлению уже не подлежит. Что касается грузовика, тот и вовсе перевернулся от столкновения.

«Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава богу, тоже жив и здоров», - написал нардеп.

Лещенко отметил, что опубликовал кадры аварии, «чтобы снять все спекуляции» о том, что он якобы сам подстроил данное ДТП.