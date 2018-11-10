Черный столб дыма: склад с покрышками полыхает рядом с МКАД
В настоящее время возгорание ликвидируют сотрудники МЧС.
Видео: Сергей Мельников, YouTube
Вблизи МКАД в Ленинском районе Подмосковья загорелся склад с покрышками. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.
Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, инцидент произошел в поселке Развилки.
Сообщение о возгорании поступило в 09:31, уточнили в ведомстве.
«В поселке Развилки на 23-м километре МКАД загорелся склад с покрышками», - добавили в ведомстве.
Уточняется также, что к тушению пожара привлечены 34 человек и задействованы десять единиц техники.
Кадры пожара были опубликованы на YouTube.
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