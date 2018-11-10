Черный столб дыма: склад с покрышками полыхает рядом с МКАД

Вблизи МКАД в Ленинском районе Подмосковья загорелся склад с покрышками. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, инцидент произошел в поселке Развилки.

Сообщение о возгорании поступило в 09:31, уточнили в ведомстве.

«В поселке Развилки на 23-м километре МКАД загорелся склад с покрышками», - добавили в ведомстве.

Уточняется также, что к тушению пожара привлечены 34 человек и задействованы десять единиц техники.

Кадры пожара были опубликованы на YouTube.

Это уже не первый пожар, о котором стало известно сегодня, 10 ноября, - в Санкт-Петербурге пламя объяло гипермаркет «Лента».