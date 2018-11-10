В МЧС раскрыли подробности сильного пожара в гипермаркете в Петербурге

Начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал подробности сильнейшего пожара, охватившего гипермаркет «Лента».

Он подтвердил, что сообщение о возгорании поступило в 08:30.

«Здание одноэтажное. Площадь пожара - 4800 квадратных метров. Эвакуировано 800 человек», - сообщил Литовка.

По его словам, возгоранию был присвоен третий номер в 08:45. В настоящее время сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлечены 47 единиц техники и 192 человека личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в полыхающем гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге обрушилась кровля площадью более трех тысяч квадратных метров.