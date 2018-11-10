В Петербурге обрушилась кровля полыхающего гипермаркета

В полыхающем гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге обрушилась кровля площадью более трех тысяч квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения, здание горит открытым огнем.

«Площадь обрушения составила 3200 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Также в МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что информация о пожаре поступила около 08:30 по московскому времени. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. Общая площадь пожара уже достигла 4800 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 800 человек. О пострадавших данных пока нет.