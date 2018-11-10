Выбитые рамы и стекло: эксклюзивные кадры из квартиры у места взрыва в Москве

Телеканал «Звезда» публикует видео из квартиры, которая находилась над местом взрыва в одном из домов на юго-западе Москвы.

На опубликованных кадрах видно, что в окне квартиры выбиты стекла и открыты рамы. При этом на полу повсюду разбросаны стекла.

Инцидент произошел в многоквартирном доме. Квартира на первом этаже, в которой возникло возгорание, была полностью уничтожена. Кроме того, пламя затронуло и соседние помещения.

Предположительно, одной из причин возгорания мог послужить взрыв газа - очевидцы рассказали о характерном хлопке. Также известно, что в больнице оказались четыре человека, один из которых является владельцем квартиры. Он находится в тяжелом состоянии.

Из дома были эвакуированы 25 жильцов.