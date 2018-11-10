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В ПФР разъяснили работающим пенсионерам порядок выплаты социальной пенсии

Ян Брацкий
09:51 10.11.2018
Ранее в ряде СМИ были опубликованы статьи, в которых говорилось о возможной отмене социальной пенсии работающим пенсионерам.
В ПФР разъяснили работающим пенсионерам порядок выплаты социальной пенсии
Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В Пенсионном фонде России объяснили, почему работающие пенсионеры не получают социальную пенсию по старости. В действующем законодательстве не предусмотрена такая норма.

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению - пункт 5 статьи 11 166-ФЗ», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ПФР.

Согласно действующему закону, социальная пенсия назначается гражданам, которые не работали или за время работы не приобрели необходимого стажа для назначения им страховой пенсии. Средний размер социальной выплаты, на которую могут рассчитывать такие граждане, - чуть более девяти тысяч рублей. По данным аналитиков, в России около 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.

Социальная пенсия по старости не выплачивается россиянам, достигшим возраста 65 и 60 лет соответственно в период выполнения работы. В это время работники подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Это же касается лиц без гражданства и иностранцев, которые прожили на территории РФ не менее 15 лет и достигли указанного возраста.

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