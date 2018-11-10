Мантуров рассказал, когда состоится европейская премьера Aurus Senat Sedan и Limousine

На Женевском автосалоне в 2019 году состоится европейская премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus - Senat Sedan и Limousine, сообщили в Минпромторге РФ.

Уточняется, что машины были разработаны Государственным научным центром «НАМИ» на основе единой модульной платформы.

«С учетом спроса, который мы видим на автомобили сейчас, и уже оформленных предзаказов на два года вперед, можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона», - рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Ранее об участии марки в Женевском авиасалоне сообщил глава бренда в РФ Франц Хильгерт.

Уже в 2019 году ожидается завершение разработки внедорожника проекта «Кортеж». Машина может стать самой массовой в линейке.