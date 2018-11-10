Владимир Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник у сотрудников органов внутренних дел. У большинства из них это не выходной, так что отмечать придется на службе. Но обязательно в парадной форме - такова традиция. Своих подчиненных уже поздравил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Результатом усилий многотысячного коллектива МВД является снижение уровня преступности в стране. Это не просто слова. За ними стоит ежедневный напряженный труд. Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг - пример доблести и героизма», - отметил Владимир Колокольцев обращаясь к личному составу органов внутренних дел.

В МВД отмечают, что в последние годы повысилась раскрываемость убийств и грабежей. По статистике, число тяжких преступлений снижается. А вот, экономических - растет.