В Петербурге полыхает крыша гипермаркета

В Санкт-Петербурге полыхает крыша гипермаркета «Лента». Площадь возгорания составляет почти пять тысяч квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС РФ по городу.

«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что здание уже покинули 800 человек. В настоящее время сведения о пострадавших уточняются.

Речь идет о гипермаркете в Адмиралтейском районе на Набережной Обводного канала.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. К ликвидации возгорания были привлечены 12 единиц техники и 54 человека.