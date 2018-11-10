Ливень в пустыне: дождь «проломил» крышу аэропорта в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии ливни и грозы вызвали сильнейшее за последние 20 лет наводнение, жертвами которого стали по меньшей мере пять человек. В стране введен последний, «красный», уровень метеоопасности.

В результате наводнения большинство дорог и тоннелей оказались затоплены, были повалены деревья и светофоры. Более того, в Эр-Рияде сильный ливень повредил крышу международного аэропорта - потоки воды хлынули с потолка в залe ожидания и в багажном отделении.

Из-за короткого замыкания вышла из строя система досмотра багажа. Также были отменены несколько международных рейсов.

Спасатели призвали жителей королевства и туристов не выходить на улицу без необходимости. Ожидается, что в ближайшее время циклон накроет также Кувейт и Катар.

Совсем недавно от мощных дождей пострадали и россияне - в городах Краснодарского края были затоплены улицы, дороги, отменено движение железнодорожных поездов.