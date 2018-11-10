На Камчатке обнаружены обломки затонувшего сухогруза

На Камчатке обнаружены обломки палубы грузового судна «Анатолий Крашенинников», который накануне затонул в Охотском море. В настоящее время продолжается розыск трех пропавших членов экипажа. Среди них капитан, его старший помощник и вахтенный механик.

В поисковой операции задействован вертолет. Все суда находящиеся в районе бедствия ведут попутный поиск, сообщается на официальном сайте краевой администрации. Губернатор Камчатского края поручил оказать помощь семьям пропавших моряков. Встреча с ними главы региона намечена на 12 ноября.

«По поручению Губернатора состоится встреча представителей краевого Правительства и компании-собственника затонувшего судна с родственниками пропавших, на которой в том числе будет решен вопрос оказания им финансовой помощи», - рассказал зампред правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казначейства Сергей Храбров.

Ранее стало известно о том, что предварительной причиной крушения мог стать плохо закрепленный груз. В условиях шторма он сместился и вызвать сначала крен, а потом опрокидывание судна.