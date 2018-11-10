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Опубликованы кадры последствий пожара на юго-западе Москвы

Ян Брацкий
08:42 10.11.2018
Одной из вероятных причин возгорания мог послужить взрыв бытового газа.

Пожар в многоквартирном доме на юго-западе Москвы потушен. Огонь полностью уничтожил квартиру на первом этаже и повредил соседние. Подразделения спасателей выехали на ликвидацию возгорания по улице Островитянова около семи часов утра.

Одной из причин возгорания мог послужить взрыв газа. Очевидцы слышали характерный хлопок. На видео кадрах видно закопченную стену многоэтажки и вещи выброшенные из окон. Пламя было такой силы, что повредило облицовочные плиты.

Четыре человека оказались в больнице. Один, владелец квартиры, в которой вспыхнул огонь, в тяжелом состоянии. С верхних этажей были эвакуированы 25 жильцов.  

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