Названы предварительные причины кораблекрушения в Охотском море

Шторм и смещение груза на палубе могли отправить на дно Охотского моря корабль «Анатолий Крашенинников». Крушение произошло накануне в заливе Камбальный. На борту находилась команда из 13 человек. Большую часть удалось спасти. Трое числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

«Смещение груза могло вызвать сначала крен сухогруза, а затем его опрокидывание. Однако окончательные причины происшествия станут известны после того, как свои расследования проведут компетентные органы», - сообщил заместитель председателя правительства, министр спец программ и по делам казначейства Камчатского края Сергей Хабаров.

Судно полностью ушло под воду. Место его затопления сейчас ищут при помощи вертолета МЧС. По факту кораблекрушения возбуждено уголовное дело.