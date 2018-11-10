Ожесточенный бой в пустыне: эксклюзивные кадры спецоперации по освобождению заложников из плена ИГ* в Сирии

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры завершающего этапа спецоперации по освобождению заложников, которая была спланирована российскими военными советниками в пустыне вблизи населенного пункта Хамим на востоке сирийской Пальмиры.

На кадрах показан момент наведения прицела на расположение боевиков ИГ* и нанесение удара, а также сам процесс выполнения спецзадания. Также на видео показано изъятое у боевиков оружие и средства связи - мобильные телефоны и компьютеры.

В ходе спецоперации были освобождены 19 человек, из которых 15 - дети. Пленники были похищены из деревни в провинции Эс-Сувейда.

Местонахождение боевиков удалось вычислить благодаря работе разведки. В частности, были собраны подробные данные о точном числе бандитов, а также об их вооружении и другая важная информация.

После этого благодаря военной хитрости удалось вынудить боевиков выйти на открытую местность, а уже там был нанесен массированный удар. Однако действовать пришлось быстро и четко, поскольку успех операции зависел от каждой мелочи и предельно скоординированных действий как российских, так и сирийских военных. Спецзадание прошло в строгом соответствии с планом.

Террористы три месяца подвергали издевательствам и насилию пленников и морили их голодом. Боевики угрожали казнью заложникам в случае, если сирийские власти откажутся выполнять требования.

В ходе спецоперации сирийским военным удалось взять живым одного их боевиков ИГ*, который пытался подорвать свой пояс смертника, однако ему это не удалось. В ходе допроса террорист признался, что уничтоженные боевики были выходцами из Палестины и Саудовской Аравии.

Бывшие узники поблагодарили спасителей и поделились страшными подробностями о долгих неделях, проведенных в плену в нечеловеческих условиях - их содержали в ямах, где невозможно было ни сесть, ни лечь.

Плененных детей и женщин не кормили по несколько дней, а также постоянно подвергали жестоким избиениям. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

*ИГ – террористическая организация, запрещена в РФ