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В жилом доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа

Ян Брацкий
07:45 10.11.2018
Распространение огня удалось остановить. В эти минуты пожарных локализуют пламя.
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа
Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

В эти минуты пожарные борются огнем на юго-западе Москвы. Пламя на первом этаже многоквартирного дома по лице Островитянова вспыхнуло в районе семи часов утра.

Очевидцы рассказывают, что перед этим был слышан хлопок, возможно взорвался газовый баллон. К этому моменту огонь распространился на площади в 40 квадратных метров.

Четверых человек госпитализировали. Как минимум один из них в тяжелом состоянии и за его жизнь борются врачи. Спасатели эвакуировали 25 человек, проживающих в доме и просивших о помощи.  

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