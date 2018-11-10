В жилом доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа

В эти минуты пожарные борются огнем на юго-западе Москвы. Пламя на первом этаже многоквартирного дома по лице Островитянова вспыхнуло в районе семи часов утра.

Очевидцы рассказывают, что перед этим был слышан хлопок, возможно взорвался газовый баллон. К этому моменту огонь распространился на площади в 40 квадратных метров.

Четверых человек госпитализировали. Как минимум один из них в тяжелом состоянии и за его жизнь борются врачи. Спасатели эвакуировали 25 человек, проживающих в доме и просивших о помощи.