Абэ намерен предложить Путину ускорить переговоры по Курилам

Япония хочет ускорить переговоры по решению территориального спора с Россией. Об этом изданию «Майнити» заявил премьер-министр страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Политик намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину оживить переговорный процесс и выйти на подписание рамочного соглашения в следующем году, во время запланированного визита российского лидера в Токио.

Обсуждать перспективы заключения мирного соглашения Абэ намерен основываясь на совместной советско-японской декларации от 1956 года. Согласно документу Кремль соглашался рассмотреть варианты передачи Японии двух островов Хабомаи и Шитокана. Но только после подписания договора о мире. При этом судьба Кунашира и Итурупа оставалась не ясной. Со своим предложением Синдзо Абэ намерен выступить на саммите АСЕАН в Сингапуре, который пройдет 14-15 ноября.

Свои инициативы относительно судьбы мирного договора еще раньше выдвинул Владимир Путин. На полях Восточного экономического форума он предложил Японии заключить мир без предварительных условий.

Проблема отсутствия мирного договора является камнем преткновения в отношениях Москвы и Токио на протяжении всей современной истории. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды. Это Кунашир, Шитокан, Итуруп и Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет на ними сомнению не подлежит.