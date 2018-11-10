Британские политологи назвали истинную причину ненависти Запада к России

Политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд выпустили книгу, в которой предположили, почему Запад ненавидит Россию. Отрывок приводит издание CounterPunch.

В частности, политологи отмечают, что причина кроется в том, что Запад не может оказать влияние на решения Россия. Авторы книги отмечают, что Вашингтон изо всех сил стремится сохранить свою гегемонию, только вот Москва поддаваться не желает, чем и мешает господству неолиберального порядка.

Коулз также пишет, что после того, как с поста президента РФ ушел Борис Ельцин, страна начала движение к «экономическому национализму», в связи с чем рынки перестали быть свободными, а корпорациям США пришлось столкнуться с нововведенными пошлинами. Именно это, сообщает политолог, и стало реальной угрозой, только вот обществу сообщать о том, что Запад ненавидит Россию из-за ее неподчинения, говорить нельзя.

Автор статьи раскритиковал также и военные действия Запада, подчеркнув, что эксперты США в этой области еще и раньше предупреждали, что попытки НАТО повлиять на Украину приведут к так называемой «аннексии» Крыма, в связи с чем Москва не внезапно «нападает» на Киев, а лишь демонстрирует свою реакцию на решение Североатлантического альянса.

«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине», - отметил политолог.

Он заключил, что «что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ», ни Россия, ни Китай не представляют военной угрозы, а Западу просто «не нравится "экономический национализм" и развитие этих стран».