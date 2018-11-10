Окровавленную рубашку Александра II передали послу РФ во Франции

Уникальные реликвии российского императора Александра II передали российскому послу во Франции Алексею Мешкову.

Среди них - рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время покушения 13 марта 1881 года, а также три платка с его инициалами, форменный мундир императора и его портрет.

Реликвии завещала Свято-Николаевскому собору в Ницце вдова императора Екатерина Долгорукова, иммигрировавшая после его смерти во Францию. Однако несколько лет назад личные вещи царя были украдены.

Российский посол выразил благодарность французским властям за содействие в возвращении личных вещей царя.

Отмечается, что в ближайшее время их вернут обратно в собор.