Окровавленную рубашку Александра II передали послу РФ во Франции
Украденные реликвии российского императора Александра II в ближайшее время вернутся в православный собор в Ницце.
Фото: Russian Look Globallookpress
Уникальные реликвии российского императора Александра II передали российскому послу во Франции Алексею Мешкову.
Среди них - рубашка и жилет Александра II, в которые он был одет во время покушения 13 марта 1881 года, а также три платка с его инициалами, форменный мундир императора и его портрет.
Реликвии завещала Свято-Николаевскому собору в Ницце вдова императора Екатерина Долгорукова, иммигрировавшая после его смерти во Францию. Однако несколько лет назад личные вещи царя были украдены.
Российский посол выразил благодарность французским властям за содействие в возвращении личных вещей царя.
Отмечается, что в ближайшее время их вернут обратно в собор.