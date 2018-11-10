Названы лучшие отечественные фильмы за последние 15 лет

Россияне проголосовали за лучший российский фильм пятнадцатилетия. Свой голос отдавали в шести номинациях. Список победителей опубликовал сервис «КиноПоиск».

Лучшей картиной изменившей отношение к отечественному кинематографу стала кинолента «Дурак» режиссера Юрия Быкова. Он же, по мнению зрителей, стал режиссером, который внес в российское кино наибольший вклад за последние годы.

В номинации «Профессионал» выбирали актера, которого всегда рады видеть на больших экранах. Здесь не было равных Константину Хабенскому. Кстати, главный герой российского фильма «Ночной Дозор» Антон Городецкий в его исполнении, признан героем поколения.

Молодым кинематографистом за которым, по мнению зрителя, будущее российского кинематографа, стала Ирина Горбачева. Девушка перекочевала с театральной сцены на большие экраны и уже успела отметиться в нескольких кинолентах, таких как «Я худею» и «Тренер».

Выбирали не только актеров, режиссеров и кинофильмы, но и сериал, продолжение которого поклонники ждут больше всего. Таким стала «Бригада» режиссера Алексея Сидорова.