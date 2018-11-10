В Раде предрекли полный развал Украины

Украинское государство продолжит разваливаться из-за нежелания местных политиков взять на себя ответственность за установление мира в стране. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Наталья Королевская в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с тем она отметила, что на Украине в ближайшее время не останется также ни малейшей экономики и социальной защиты.

Королевская заявила, что будущему президенту страны следует «выполнить единственную задачу», а именно – «вернуть мир в страну», после чего политик при желании сможет уйти.

«Потому что, если не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал», - заявила она.

Вместе с тем депутат Рады подчеркнула, что современные политики Украины не предпринимают никаких реальных действий для установления мира в стране. Причем об этом украинские политики «кричат, начитавшись социологов, что они "за мир"».

Ранее сообщалось, что украинский глава Министерства иностранных дел Павел Климкин обвинил Россию в попытках «развалить» Украину.