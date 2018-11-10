Apple сообщила о проблемах в MacBook Pro 13 и iPhone X

Корпорация Apple рассказала о том, что в ноутбуках MacBook Pro 13 и смартфонах iPhone X обнаружен ряд сбоев и дефектов.

Согласно заявлению компании, в некоторых iPhone X возникают проблемы с сенсорным экраном из-за выхода из строя компонента дисплея. Гаджеты могут не реагировать на касание и, наоборот, производить действия без него. Владельцы смартфонов, столкнувшиеся с этими проблемами, могут бесплатно заменить дисплей.

Также корпорация заявила о возможной потере данных и сбоях в работе жестких дисков в некоторых ноутбуках MacBook Pro 13, которые были проданы с июля 2017 года по июнь 2018 года. Их владельцам порекомендовали в ближайшее время обратиться в сервисные центры Apple для устранения неполадок.