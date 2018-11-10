На военной базе в Турции прогремел взрыв

В результате взрыва, который прогремел на военной базе, расположенной на юго-востоке Турции, более 30 человек получили ранения.

Как передают местные СМИ, к настоящему моменту врачи госпитализировали 25 военнослужащих.

По информации журналистов, причиной ЧП стала неисправность тяжелого вооружения.

Отметим, что взрывы на военных объектах происходят не только в Турции. Так, крупные пожары и взрывы, которые последнее время часто случались на военных складах и арсеналах Украины, привели к тому, что страна потеряла более 40% всех своих боеприпасов.