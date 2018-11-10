Около 20 человек погибли в результате теракта в Сомали

Четыре автомобиля взорвались в столице Сомали Могадишо. Примерно 20 человек погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Все четыре взрыва произошли возле отеля Sahafi Hotel, который находится недалеко от департамента уголовных расследований полиции Сомали.

Службы безопасности уже ликвидировали четырех боевиков, которые попытались войти на территорию отеля через дыру, которая образовалась в результате взрыва.

По данным агентства, ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Аш-Шабаб»*.

*Террористическая организация, запрещенная в России